Die zehn besten Edelbrenner Bayerns hat Ernährungsministerin Michaela Kaniber kürzlich in ihrem Ministerium in München mit dem Bayerischen Staatsehrenpreis ausgezeichnet. "Der Staatsehrenpreis ist ein Preis für die Besten. Darauf können Sie zu Recht ebenso stolz sein wie auf Ihre hervorragenden Produkte", so Michaela Kaniber. Zu den Siegern gehören unter anderem die Spezialitätenbrennerei Norbert Winkelmann (Hallerndorf) und Hilmar Schmitt (Zeil am Main).

Die diesjährigen Sieger wurden laut Pressemitteilung auf der Grundlage von insgesamt 610 Produktproben ermittelt, die zur bayerischen Obstbrandprämierung eingereicht worden waren. Alle zwei Jahre werden die Spitzenbrände von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau und einer Expertenjury nach wissenschaftlichen Kriterien analytisch und sensorisch geprüft sowie anonymisiert bewertet.

Die Verleihung des Bayerischen Staatsehrenpreises für Edelbrenner ist ein Eckpfeiler der Initiative "Bayern-Brand - Wir brennen für Bayern", die das Ministerium gemeinsam mit den drei Klein- und Obstbrennerverbänden der Regionen Franken, Lindau und Südostbayern ins Leben gerufen hatte. Ziel ist es, das Bewusstsein der Verbraucher für die Produkte der heimischen Edelbrenner zu schärfen und auch die Verwendung in der Gastronomie voranzubringen.

Die Prämierung unterstreicht aber auch die Leistungen der Edelbrenner für den Naturschutz und den Erhalt der Kulturlandschaft. Denn die Verwendung heimischen Obstes trägt laut Kaniber zum Erhalt des regionalen Landschaftsbilds und der wertvollen Streuobstwiesen bei. red