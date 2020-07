"eCn"-Klassen werden vorgestellt

"eCn" heißt "extra Chancen nutzen". Das "eCn"-Projekt wurde im Schuljahr 2019/20 bereits zum 14. Mal erfolgreich durchgeführt und gehört damit zu einem der Leuchtturmprojekte in der Region Coburg. "eCn"-Klassen sind an Schüler der 8. oder 9. Jahrgangsstufe gerichtet, die zwar die reguläre Schulzeitpflicht von neun Jahren bereits erfüllt, aber noch keinen Schulabschluss erreicht haben. Dieses Projekt wird an der Heiligkreuz-Mittelschule in Coburg und an der Mittelschule "Am Moos" in Neustadt angeboten. Am Montag, 20. Juli, gibt es dazu zeitgleich ab 18.30 Uhr an beiden Schulen Informationsabende. Bei diesen Veranstaltungen können auch Termine zur Anmeldung vereinbart werden. Den aktuellen Flyer sowie eine Voranmeldung für die "eCn"-Klasse finden Interessierte auf den Internetseiten der Heiligkreuz-Mittelschule Coburg und der Mittelschule "Am Moos", Neustadt, oder auf der Homepage der ejott (Evangelische Jugend im Dekanat Coburg). red