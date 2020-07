Eckardt übernimmt den Vorsitz

Mathias Eckardt, der DGB-Regionsgeschäftsführer, hat den Vorsitz des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg übernommen. Das teilte die Agentur mit. Stellvertretender Vorsitzender ist Franz Brosch. Er war bislang der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses. Der Vorsitz wechselt jährlich zwischen der Gruppe der Arbeitgeber und der Gruppe der Arbeitnehmer. Der Verwaltungsausschuss wird jeweils auf sechs Jahre gewählt.

In der ersten Sitzung war die aktuelle Situation am Ausbildungsmarkt das Schwerpunktthema. Bisher wurden etwa 25 Prozent weniger Ausbildungsverträge für den Ausbildungsstart im September abgeschlossen als im Vorjahr. Erklärt wird dies mit den verzögerten Bewerbungsverfahren wegen Corona. Die Einstellungsbereitschaft für Azubis sei jedoch weiter hoch. Ein weiterer Grund wird auch in der angekündigten Ausbildungsprämie im Rahmen des "Bundesprogramms Ausbildungsplätze sichern" gesehen. Betriebe warten teilweise mit der Vertragsschließung lieber ab, um die Prämie zu erhalten.

"Bitte zögern Sie nicht, jetzt den Vertrag mit Ihrem künftigen Lehrling zu unterschreiben. Denn die Bewilligung der Förderung ist unabhängig vom Datum des Vertragsschlusses. Maßgeblich ist neben den Voraussetzungen lediglich der Ausbildungsbeginn. Die genauen Antragsrichtlinien stehen kurz vor der Fertigstellung," appelliert Mathias Eckardt an die Betriebe. red