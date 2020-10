Bismarck's Basement ist mit den Echoes of Swing am Samstag, 10. Oktober, zu Gast in Bad Bocklet. Eigentlich sollte das Jazzkonzert im März im Bismarck's Basement stattfinden. Viele Jazzfreunde hatten sich auf Chris Hopkins und seine Band gefreut. Dann kam der Lockdown, und im Jazzkeller des Museums Obere Saline wurde es still. In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH und der Touristik Bad Bocklet GmbH können die Jazzmusiker nun endlich auftreten. Die Jazzkonzerte ziehen wegen der Corona-Hygieneauflagen aus dem Gewölbekeller des Museums in den Großen Kursaal nach Bad Bocklet um. Echoes of Swing konzertieren seit 20 Jahren in unveränderter Besetzung - ein in der Jazzgeschichte beinahe beispielloses Teamwork. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Tourist-Info Arkadenbau (Tel.: 0971/8048-444) in Bad Kissingen, unter www.kissingen-ticket@badkissingen, und in der Tourist-Info in Bad Bocklet (Tel.: 09708 /7070-30). Foto: Sascha Kletzsch