Die Unterstützung des fairen Handels liegt sowohl der Stadt Ebern als auch dem Steuerkreis Fairtrade und dem Verein Eine Welt Ebern am Herzen. Deshalb haben sie sich dazu entschlossen, wie die Stadt mitteilte, eine Eberner Stadtschokolade zum Verkauf anzubieten, ähnlich dem Eberner Stadtkaffee, den es bereits gibt. Hierbei handelt es sich um Fairtrade-Produkte, die für die Stadt Ebern charakteristisch werden sollen, auch um das Bewusstsein für den fairen Handel bei den Bürgern zu verankern.

Ziel ist es, dass die Bürger gleich auf den ersten Blick sehen, dass die Schokolade, der Kaffee und künftig weitere Produkte fair gehandelt werden. Um dies zu erreichen, legen die Initiatoren Wert auf eine besondere Gestaltung der Verpackung dieser Produkte.

Hier kommen Eberns Schüler, Künstler und Bürger ins Spiel: Man hat sich dazu entschlossen, die Gestaltung des Etiketts in ihre Hände zu legen und so einen Wettbewerb zur Gestaltung der Eberner Fairtrade-Produkte auszuschreiben. Die Stadt Ebern lädt zum Mitmachen ein.

Es geht darum, die Bereiche "Fairer Handel" und "Stadt Ebern" zusammenzubringen und dies grafisch darzustellen. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt keine inhaltlichen Vorgaben, man kann der Kreativität freien Lauf lassen.

Die Ebern-Schokolade hat das Format zwölf mal 5,5 Zentimeter; dies sollte bei der Gestaltung berücksichtigt werden. Außerdem soll der Schriftzug "Ebern" eingearbeitet werden.

Vorschläge können bis spätestens 23. Dezember 2020 an die Stadt Ebern, Rittergasse 3, 96106 Ebern, Janina Reuter-Schad, gesendet werden. Im Januar 2021 will eine Jury dann die Gewinner küren. Nähere Informationen gibt Frau Reuter-Schad, Telefon 09531/62917.

Der Fairtrade-Steuerkreis, der zuletzt im Juli tagte, plant weitere Aktionen. Die Stadt Ebern beteiligt sich mit dem Steuerkreis Fairtrade am Aktionstag "Städte für das Leben - Städte gegen die Todesstrafe" am Montag, 30. November. Da derzeit noch nicht feststeht, ob die Aktion wie schon in den letzten Jahren als Zusammenkunft auf dem Marktplatz stattfinden kann, überlegte sich der Steuerkreis Alternativen, um ein Zeichen zu setzen. Neben dem Ausschalten der Beleuchtung öffentlicher Gebäude entstand die Idee, dass Kinder und Bürger Bilder malen, die sie am 30. November am Neptunsbrunnen aufhängen können. Diese Aktion könnte auch mit bemalten Steinen umgesetzt werden. Die genaue Vorgehensweise wird noch bekanntgegeben. jrs