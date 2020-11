"Die Ebser Narren wären für ihre fünfte Jahreszeit zwar gern bereit, doch für große Feiern ist die falsche Zeit. Ein Virus legt den Fasching lahm, die wilden Narren bleiben zahm!" Nichtsdestotrotz ließ es sich der Vereinspräsident Roland Hofmann nicht nehmen, am 11. 11. um 11.11 Uhr ganz traditionell, wenn auch ohne jegliches Gefolge, mal am Ebermannstadter Rathaus wenigstens zu klingeln und über die Gegensprechanlage sein Anliegen der Machtübernahme vorzutragen.

Tja, im Rathaus musste man gestehen, dass man die Narren in diesem Jahr nicht wirklich erwartet hatte, und so war die Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) auch gar nicht zugegen. An ihrer Stelle schickte man den Kämmerer vor die Tür - für die Forderung der Narren nach der Stadtkasse und dem Rathausschlüssel eigentlich genau der Richtige. Also rief Roland Hofmann ihm mit vorbildlichem Abstand im Namen seines Vereins zu: "Her den Schlüssel, mit Kurier - kontaktlos an des Präsidenten Tür! Im Homeoffice verwalten wir - das Geld, bis davon nichts mehr hier! Wir haben große Pläne, viel' Ideen - und nächstes Jahr wird's doppelt schön!"

Den Ebermannstadter Narren bleibt nichts anderes übrig, als für 2021/22 zu planen. Für den aktuellen Fasching wurden schließlich vorsorglich alle Veranstaltungen abgesagt. red