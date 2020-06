Durchsuchungen und Arbeitsdienst

Die Einnahme der Stadt Herzogenaurach durch die Amerikaner war, abgesehen von den Zerstörungen in der Heinrichsmühle und im Galgenhof, halbwegs glimpflich abgegangen. Am Mittwoch, 18. April 1945, mussten wieder alle Männer von 16 bis 65 Jahre am Marktplatz antreten. Ein Offizier "beschwallte" sie vom Rathaus aus. An den Seiten standen zwei Jeeps mit aufgebauten schweren Maschinengewehren. Die Männer wurden zum Arbeiten eingeteilt, die einen bei den Bauern zur Feldarbeit, die anderen mussten Straßen reinigen.

Es wurde auch bekannt gegeben, dass den Amerikanern zwei Fahrräder abhanden gekommen waren. Bürgermeister Valentin Fröhlich hatte die nicht leichte Aufgabe, die Räder wieder zu beschaffen. Gerüchteweise sollten die Diebe der Räder erschossen werden.

Eine Zeitzeugin vermutete aber, dass nicht Deutsche die Schuldigen waren, sie notierte damals: "Alle sagten, das sollen Polen gewesen sein, denn die Polen sind jetzt frech geworden, sie sollen schon verschiedenen Frauen das Rad abgenommen haben, die Polen und Franzosen brauchen nicht mehr arbeiten, u. müssen doch von den Bauern ihr Essen bekommen. Sie wollen mit die Räder heimfahren." Es gab aber trotz aller Kriegshandlungen auch menschliche Gesten. So fuhren die Amerikaner Frau Breun vom Galgenhof zur Entbindung in die Klinik nach Erlangen.

Aus Angst vor den drohenden Hausdurchsuchungen "entsorgten" viele Herzogenauracher die Zeugnisse der vergangenen zwölf Jahre wie Stahlhelm, Koppel, Orden, Abzeichen, Ausweise etc. Beliebt für dieses Vorhaben war die Aurach bei der ehemaligen Firma Weiler, weil sie dort besonders tief war. Die Häuser wurden nacheinander durchsucht. Bei Familie Dassler waren es drei Soldaten. Zwei sicherten, einer durchkämmte das Haus. Als er im Zimmer von Ernst Dassler ein Englisches Lexikon fand, ergab sich daraus ein erster Kontakt, der später auch zu einer Beschäftigung auf der Herzo-Base führte.

Auch am 19. April mussten sich die Männer wieder am Marktplatz melden, wo sie Bürgermeister Fröhlich zu Arbeiten einteilte. Wie die Herzogenauracher außerdem feststellen konnten, flogen die amerikanischen Flugzeuge sehr niedrig über die Stadt hinweg. Die Truppenbewegungen mit Fahrzeugen aller Art hielten Tag und Nacht an.

In diesem Zusammenhang notierte die Schreiberin: "Sie haben weißes Brot, schöne große Äpfel, und sind feste große Soldaten, auch viele Auto fahren vorbei." In der Nacht um 1 Uhr klopfte ein Amerikaner bei einer Herzogenauracherin an und fragte, wo der Weg nach Dondörflein gehen würde. Die Bewohnerin war natürlich sehr erschrocken, der Amerikaner entschuldigte sich und versicherte ihr, dass sie sich nicht zu fürchten bräuchte und gab ihr beim Fortgehen sogar die Hand.