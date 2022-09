Am Montag, 26. September, wird die Bahnhofstraße nach rund zweijähriger Sanierung und Neugestaltung wieder für den Kraftfahrzeugverkehr freigegeben, teilt die Stadt mit. Es gilt dann - im Gegensatz zu vorher und zunächst für neun Monate als Testphase - eine neue Verkehrsregelung: Von der Postamtskreuzung bis zur Einmündung der Dalbergstraße (Höhe Stadtwerke) ist gegenläufiger Verkehr erlaubt, ab dort gilt die Einbahnstraßenregelung in Richtung Marktplatz. Radfahrer dürfen die Straße weiterhin in beide Richtungen befahren. Es wird darum gebeten, auf das Befahren der Seitengassen möglichst zu verzichten, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Die innere Bahnhofstraße, beginnend an der Marktplatzkreuzung bis zur Postamtskreuzung wurde seit Mai 2020 saniert und barrierefrei neugestaltet. Dabei sind auch die Leitungen der Gas- und Wasser-Grundversorgung zum Großteil erneuert worden. Ebenso wurde ein neues Lichtkonzept mit LED-Mastleuchten sowie Beleuchtungen von Fassaden und Baumbepflanzungen umgesetzt. Aufgrund der aktuellen Lage bleibt die Beleuchtung aus Energiespargründen zunächst ausgeschaltet. Die restlichen Parkplatzmarkierungen werden noch eingebaut, ebenso Sitzbänke und Fahrrad- bzw. Absperrpoller. Noch in diesem Jahrsoll der Brunnen vor dem Schreibwarengeschäft Endres errichten werden. Aktuell werden im langen Graben die Gas- und Wasserleitung erneuert. Dieser Abschnitt soll in den nächsten acht Wochen abgeschlossen sein. Die offizielle Übergabe der Straße ist im Frühjahr 2023 vorgesehen. red