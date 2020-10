Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) Oberschleichach weist auf seine neuen Veranstaltungen hin. Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich: online unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder unter Ruf 09529/92220. 1. "Delikatessen am Wegesrand": Am Samstag, 24.Oktober, von 14 bis 15.30 Uhr zeigt Kathrin Thein im Rahmen der "Gönn-Dir!-Wochen" die Delikatessen am Wegesrand bei einer Wanderung: Auch Früchte und Wurzeln können im Herbst Energie und Vitamine spenden. Der Treffpunkt ist an der Franz-Hofmann-Halle in Knetzgau.

2. "Das Naturwaldreservat Böhlgrund": Andreas Kiraly lädt für Sonntag, 25. Oktober, von 9.30 bis 12 Uhr zu einer naturkundlichen Wanderung durch den Böhlgrund ein, dem größten Naturwaldreservat in Bayern außerhalb der Alpen. Die Tour findet in Kooperation mit dem Bund Naturschutz Eltmann-Steigerwald statt.

3. "Kostengünstige Passivhäuser": Mit einem Passivhaus kann man sparen: Alle reden davon, Andreas Miller klärt auf und zeigt die vielen Möglichkeiten eines Passivhauses oder sogar eines Plus-Energie-Hauses auf bei einem Online-Seminar am Mittwoch, 28. Oktober, von 19 bis 20 Uhr. Die Veranstaltung findet im Rahmen des jährlichen "Tags der offenen Tür im Passivhaus" direkt aus einem Plus-Energie-Haus statt, wie das Ubiz weiter mitteilte. red