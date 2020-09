Nach einer Attacke auf einen Taxifahrer wurden in der Nacht zum Donnerstag gegen 1 Uhr mehrere Polizeistreifen zum Erlanger Martin-Luther-Platz geschickt. Die Täter, ein Pärchen im Alter von 19 und 24 Jahren, orderten zunächst ein Taxi für die Heimfahrt. Bereits nach dem Zustieg am Theaterplatz kam es zum Streit mit dem Taxifahrer, nachdem das Fahrtziel nicht bekannt gegeben wurde. Als das Duo bereits nach wenigen Meter aufgefordert wurde, wieder auszusteigen, wurde die Stimmung zunehmend aggressiver. Das Paar griff den Fahrer mit Stiften und Fäusten an. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Passanten griffen ein, hielten die Schläger fest und verständigten die Polizei.

Auch gegen die Polizisten wurde der 19-Jährige weiter handgreiflich. Mit einem Stift in der Hand bewaffnet, stach er wiederholt gegen Gesicht und Kopf eines Beamten. Das Täterduo stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Der 19-Jährige brachte es auf 1,6 Promille; bei der 24-jährigen Frau wurden 1,8 Promille gemessen. pol