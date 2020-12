Am Sonntagnachmittag hat ein aufmerksamer Bürger in der Bahnhofstraße in Kirchehrenbach eine unbekannte Person beobachtet, die auf einem Grundstück eines Anwesens unberechtigt umherlief. Im Anschluss ging der Mann in die Garage und blickte in den offenstehenden Kofferraum eines Fahrzeugs. Wenige Augenblicke später schritt der Unbekannte zum Bahnhof. Ein abgestelltes und versperrtes Fahrrad erweckte dort seine Neugier. Vermutlich hielt ihn das robuste Schloss vor einem möglichen Diebstahl ab. Daraufhin stieg der Unbekannte in den eintreffenden Regionalzug ein und fuhr ohne gültigen Fahrschein nach Forchheim. Die mittlerweile verständigte Polizei griff den Mann am Bahnhof in Forchheim auf.

Da er keinerlei Ausweispapiere mitführte, brachten ihn die Beamten zur Dienststelle. Dort konnte die Identität des 23-Jährigen, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist, geklärt werden. Zusätzlich bestanden gegen ihn zwei Fahndungsnotierungen aus den östlichen Bundesländern zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls. Der Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird unter anderem wegen Leistungserschleichung, versuchten Fahrraddiebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt. pol