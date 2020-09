"Du bist ein Ton in Gottes Melodie". So lautet das Motto der diesjährigen Erstkommunion. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium: Ihr sollt ein Licht in der Welt sein! Ein Licht, das für andere leuchtet so wie ein Ton für andere erklingt. Aber nur wenn die Töne zusammen erklingen, entsteht eine schöne Melodie. So ist jeder und jede ein wichtiger Ton, ob leise oder laut, hoch oder tief. Jeder Ton soll erklingen!

Gerade auch die Kommunionkinder werden eingeladen, ihren Ton zum Klingen zu bringen: "Geht liebevoll miteinander um, wie es in der Lesung aus dem Brief an die Epheser heißt, damit jede Begabung zur Geltung kommt, damit jeder sich traut, seinen Ton zum Klingen zu bringen. Lassen wir unsere Töne erklingen, damit sie sich verbinden zu einer wunderbaren Melodie. So erklingt es für unsere Ohren und Herzen hell und froh."

Die Kronacher Kommunionkinder

Florian Beetz, Maximilian Fugmann, Paula Gareis, Franziska Hauptmann, Ella Korn, Katharina Mannser, Luca Metzger, Anni Müller, Nico Schneider, Greta Wagner, Nils Dieckmann, Sophia Nadja Fehn, Elias Herrmann, Moritz Hübsch, Philipp Mitter, Alina Neumeister, Hannah Paschky, Milissa Thomas, Leni van der Sant, Florentine Zapf und Valentina Zapf. red