Drogen in der Bauchtasche und eine Marihuanawolke: Beamte der Polizeiinspektion Neustadt hatten es am Sonntag mit Rauschgiftkonsumenten zu tun. Bei einem 19-jährigen Fußgänger, den sie am Sonntagnachmittag in Sonnefeld kontrollierten, stießen sie auf Drogenzubehör, das nach Marihuana roch. Die Polizisten waren auf ihn aufmerksam geworden, weil er mitten auf der Fahrbahn der Ortsverbindungsstraße zwischen Sonnefeld und Weidhausen unterwegs war. Die Beamten nahmen das Drogenzubehör an sich. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am Sonntagnachmittag wurde ein 27-Jähriger am Bahnhof einer Personenkontrolle unterzogen. Auf Nachfragen händigte er freiwillig ein Plastiktütchen mit Amphetamin aus, das er in seiner Bauchtasche stecken hatte. Diesen Mann erwartet nun ebenfalls eine Anzeige. Die Drogen haben die Beamten sichergestellt, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt. red