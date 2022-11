Der Gospelchor Praising hat hat beim Bayerischen Chorwettbewerb einen hervorragenden dritten Platz in der Kategorie "Gospelchöre" erreicht, berichtet Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche. Wie in der Preisverleihung zu hören war, "mit fast sehr gutem Erfolg", wie er weiter mitteilt. Bei dem Bayerischen Chorwettbewerb stellten sich rund 800 Sängerinnen und Sängern sich im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks dem Urteil der Jury, wie es in einer Pressemeldung des Bayerischen Musikrates heißt.

Der Bayerische Musikrat trug demnach in Zusammenarbeit mit dem BR das erste Mal seit 2017 den Sängerwettstreit aus: Rund 40 Chöre aus dem Freistaat nutzten die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen, sich professionelles Feedback von der Jury einzuholen und andere Ensembles zu treffen. Mindestens acht der besten Chöre aus der Landesauswahl werden im Juni 2023 beim Deutschen Chorwettbewerb in Hannover antreten: Canzone 11 aus München, Cantabile Regensburg, der Münchner Frauenchor, der Konzertchor des Pestalozzi-Gymnasiums München, aquire - der Mädchenchor des Christian-Ernst-Gymnasiums Erlangen, der Wolfratshauser Kinderchor, Greg is back aus Augsburg und die Free Vocals aus Regensburg haben bereits eine Weiterleitung errungen, weitere fünf bayerische Chöre haben die Option, noch nachzurücken.

Für viele der Ensembles war es eines der ersten Highlights nach schwierigen Zeiten: Online-Proben, ausgefallene Konzerte, Abstandsregelungen, fehlende Planungssicherheit - all das ist noch nicht lange her und zum Teil noch nicht überwunden.

"Wir haben mit Corona zwei Jahre verloren, das hat eine Langzeitwirkung", sagte der Präsident des Bayerischen Musikrates, Helmut Kaltenhauser, bei der Preisverleihung. "Das kann man nicht einfach wieder anschalten." Doch Anlässe wie der Bayerische Chorwettbewerb sind ein Ansporn für die Ensembles, wieder in eine Probenroutine, eine gute Form und den Zusammenhalt zu finden, das zeigte sich ganz deutlich: Im Funkhaus war am Wochenende überall Wettbewerbsfieber zu spüren.

Alle Chöre erhalten nach ihrem Auftritt ein Feedback und auf Wunsch auch Beratung von der Jury, die sich aus fachlich erfahrenen Persönlichkeiten der Chormusik zusammensetzt. Für einige Chöre ist genau diese Möglichkeit der Ansporn, sich zum Bayerischen Chorwettbewerb anzumelden.

Dass die anwesenden Ensembles unterschiedliche Motivationen für die Teilnahme, eine unterschiedliche musikalische Ausrichtung und ein unterschiedliches Niveau haben, gehört zum Konzept des Bayerischen Chorwettbewerbs: Er will eine gezielte Fördermaßnahme für die gesamte Laienchorszene des Freistaates sein.

Die Preisverleihung, die vom Bayerischen Rundfunk live im Radio und online übertragen wurde, bot den teilnehmenden Chören die Möglichkeit, sich gegenseitig für ihre Leistungen zu feiern.

Der Video-Livestream von der Veranstaltung in München ist unter br-klassik.de zu sehen. red