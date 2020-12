Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Modschiedel wurde neu gewählt. Nach der im November ausgesetzten und im März 2020 nicht möglichen Wahl wurden nun im Café des Tanzcenters Deuber die Wahlen durchgeführt. Zwischen 17 und 20 Uhr gaben insgesamt 37 Wahlberechtigte ihre Stimme ab, was für die äußeren Umstände eine gute Wahlbeteiligung bedeute, erklärte Pius Schmelzer vom Amt für Ländliche Entwicklung. Gewählt wurden: Bernhard Herold (27 Stimmen); Gerhard Düthorn (23); Andreas Georg Schmitt (23); Julian Krapp (18); Alfons Deuber (18). Als stellvertretende Vorstandsmitglieder wurden gewählt: Günter Herold (15 Stimmen); Wolfgang Pitterich (15) ; Alfred Herold (14); Mathias Herold (13); Andreas Michael Schmitt (13). Der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft Modschiedel, Siegfried Käb-Bornkessel , freute sich, dass es nun im dritten Anlauf gelungen sei, den Vorstand zu wählen. In den kommenden Jahren sind die Restbaumaßnahmen in der Flur sowie die Umsetzung zentraler Maßnahmen der Dorferneuerung (Neugestaltung des Dorfplatzes mit nördlicher und westlicher Anbindung nach Fertigstellung der Umgehung) vorgesehen. Zudem stehen die Ausarbeitung und Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans an. rdi