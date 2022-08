Bei bestem Wetter konnte die Faschingsgemeinschaft Schwärzelbach e.V. im Gewerbegebiet Limpelbach die 2. Auflage ihres Traktor- und Dreschfestes vernstalten. Am Sonntag, 14. August, machten sich 75 Traktorfreunde mit ihren auf Hochglanz polierten Traktoren auf den Weg nach Schwärzelbach. Somit konnte vor Ort eine riesige Bulldog-Auswahl verschiedenster Jahrgänge bestaunt werden. Als Höhepunkt fand für alle Traktorbesitzer nach dem Mittagessen eine halbstündige Ausfahrt statt. Diese führte durch Neuwirtshaus über die Igelswiese wieder zurück auf das Festgelände. Darunter waren unter anderem die Bulldogfreunde Vorrhön aus Obererthal. Auf dem Festgelände fand die Traktorsegnung mit Theo Busch statt. Am Abend machten die Weißenbacher Schlosshofmusikanten mit böhmischer Musik Stimmung in der Festhalle. Am Feiertag Mariä Himmelfahrt ging das Festprogramm mit einer Gewerbeschau ortsansässiger Firmen weiter. Zahlreiche Besucher kamen, um die Dreschvorführung, die auf dem nahegelegenen Acker stattfand, zu bestaunen. Hierfür wurden im Vorfeld mit alten Maschinen Garben gebunden. Diese wurden dann mit der historischen Dreschmaschine gedroschen. Ebenfalls wurden mit einer alten Strohpresse Ballen gepresst, die dann mit einem historischen Ballenwerfer abtransportiert wurden. Außderdem fand auch eine Vorführung des Dreschvorganges mit alten Mähdreschern statt. Anschließend klang das Fest bei Kaffee und Kuchen aus.

Tobias Rojek, Vorstand der FGS, freute sich sehr über die zahlreichen Besucher aus der gesamten Region und hofft auf die Durchführung des Faschingsumzuges 2023. red