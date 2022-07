Die Nachrichten sind derzeit voll von diesen Meldungen: Hier ein Chaos auf der Schiene, dort Schleifchenfliegen am Himmel, wenn denn der Flieger überhaupt abhebt. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen. Was Dietrich Henschel zu erzählen hat, fällt eher in die Kategorie Horror.

Der Bariton sollte beim Kissinger Sommer einspringen, nachdem Corona zwei von vier Sängern der Lieder-Werkstatt am 2. und 3. Juli ans Bett gefesselt hatte. Henschel war ein Glücksfall für das Team Kissinger Sommer, denn er gilt als einer der besten Liedinterpreten der Welt.

Jedoch: Dietrich Henschel war zu der Zeit im Urlaub in Florenz. Eigentlich keine Entfernung, eher ein Katzensprung in unserer vernetzten, superglobalen Welt. 981,8 Kilometer trennen die beiden Städte, mit dem Auto sollte man das in zehneinhalb Stunden erledigt haben. Sollte man. Henschel aber war drei Tage unterwegs.

Da der Direktflug nach Frankfurt gestrichen wurde, ging es zunächst mit dem Flieger nach London. Anschlussflug? Pustekuchen, wieder gestrichen und gleich alle weiteren Verbindungen am gleichen Tag dazu. Einzige Möglichkeit, am Freitag noch nach Deutschland zu kommen, war eine Flugverbindung nach Berlin. Da machte ihm die Warteschlange an der Sicherheitskontrolle einen Strich durch die Rechnung und der Flieger hob ohne ihn ab.

Es griff Plan C: Übernachtung am Londoner Flughafen und ein Flug nach Köln am Folgetag, aber auch diese Verbindung fiel der Streichorgie zum Opfer. Es ging also nichts mehr, außer der geordnete Rückzug. Zurück nach Florenz wieder alles auf Los, Henschel setzte sich in den Zug und ratterte über den Brenner nach Rosenheim, wo ihn dann der Chauffeur des Kissinger Sommer-Teams mit dem Auto abholte. Ankunft in Bad Kissingen um 2.30 in der Nacht von Samstag auf Sonntag, um wenigstens beim zweiten Konzert dabei sein zu können. Wenn er bis dato das Programm noch nicht intus hatte, hätte er genügend Zeit gehabt, es sich beizubringen.

Hatte er natürlich. Doch mit dem Spontaneinsatz war sein Auftrag noch nicht erfüllt: Henschel musste in Bad Kissingen noch eine Uraufführung proben - und die schmetterte er bravourös, wie Saale-Zeitungs-Kritiker Tom Ahnert anerkennend festhielt.

Intendant Alexander Steinbeis zieht sich in derart stressigen Situationen gerne die Laufschuhe an und rennt sich Frust, Stress und Nervosität bis zum Bismarck-Museum aus dem Leib. Wenn dann alles glattgegangen ist, entspannt er sich am liebsten mit... Reality TV. Kein Scherz: "GNTM", "Prince Charming" oder das "Dschungelcamp" soll der eloquente Festival-Macher als Kontrastprogramme nur äußerst selten verpassen. Susanne Will

Das Bühnengeflüster erscheint zweimal wöchentlich im Kissinger Sommer. Alles, was dort steht, ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.