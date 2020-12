Ein 22-Jähriger hat am Sonntag gegen 16.30 Uhr in einem Bus der Linie 205 seine AirPods aus der Jackentasche verloren. Er stellte seine Tasche ab und legte seinen Geldbeutel auf einen Sitz, um nach den AirPods zu suchen. Ein 15-Jähriger, der ebenfalls im Bus saß, nutzte die Gelegenheit und nahm den Geldbeutel an sich. Dies wurde jedoch vom 22-Jährigen bemerkt, der den Jungen darauf ansprach. Der rückte zwar den Geldbeutel sofort wieder heraus, den darin befindlichen 20-Euro-Schein hatte er jedoch schon eingesteckt. Nachdem der 15-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung das Geld nicht zurückgab, wurde die Polizei verständigt. Erst dann gab der junge Mann das Geld wieder heraus. Bei der durchgeführten körperlichen Durchsuchung konnten die Beamten dann noch etwa 7,5 Gramm Marihuana sicherstellen. Der 15-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.