Eine 45 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Bad Kissingen entwendete am Freitag in einem Schuhgeschäft im Riedgraben ein paar Damenstiefel im Wert von 45 Euro. Die Frau holte die Schuhe aus einem Karton im Warenregal und steckte sie in ihre Tasche und verließ im Anschluss das Geschäft. Den leeren Karton ließ sie im Regal zurück, teilte die Bad Kissinger Polizei mit. Beim Verlassen des Geschäftes schlug die Diebstahlsicherung an, woraufhin eine der Angestellten sofort reagierte und der Frau hinterherging. Trotz aller Versuche, die Frau aufzuhalten, konnte diese zunächst entkommen. Jedoch kam sie einige Zeit später zurück ins Geschäft. Hier zeigte sie die Tasche mit den Schuhen vor und gab gegenüber den Angestellten an, sie hätte die Schuhe bereits anderweitig erworben. Erst als die Verkäuferin ihr den leeren Karton aus dem Warenregal vorzeigte und somit den Nachweis für den Diebstahl erbrachte, knickte die Frau ein und war geständig, so die Polizei. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. pol