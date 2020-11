Ein Dieb hat sich am Sonntag im Laufe des Tages ein Fahrrad aus einer Garage geholt. Dann verschwand er damit unerkannt. Die Polizei Coburg ermittelt und bittet um Mithilfe. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr entwendete der unbekannte Langfinger am Feiertag ein weiß-grünes Mountainbike der Marke "Cube", Modell "All Mountain". Das gestohlene Fahrrad im Wert von ungefähr 450 Euro hatte die Eigentümerin in ihrer Garage in der Coburger Straße abgestellt. Zeugen ist ein weißer Mercedes Sprinter mit den Kennzeichenbuchstaben "HG-Y" (Hochtaunuskreis - Hessen) aufgefallen, der in der Coburger Straße auf und ab fuhr. Ob ein Zusammenhang mit dem Diebstahl besteht, wird derzeit ermittelt. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Coburger Polizei unter Telefon 09561/6450 in Verbindung zu setzen. pol