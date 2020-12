Ein guter Brauch musste in diesem Jahr ausfallen - der weihnachtliche Besuch in den beiden Kliniken der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG Bamberg) durch Landrat Johann Kalb in Begleitung von Weihnachtsengeln, dem Geschäftsführer Udo Kunzmann und den Chefärzten.

"Die derzeitigen Infektionszahlen lassen einen persönlichen Besuch leider nicht zu, was wir sehr bedauern", betont Kunzmann. Eine kleine Aufmerksamkeit erhalten gleichwohl diejenigen, die die Weihnachtszeit in der Klinik verbringen mussten.

Ebenfalls ist es in der GKG Bamberg zur Tradition geworden, in der Vorweihnachtszeit eine Spende an regionale gemeinnützige Institutionen zu übergeben. So können sich diesmal der Kinderschutzbund Bamberg, der Verein Goolkids sowie der Förderverein Hand in Hand der Lebenshilfe Bamberg über einen Betrag in Höhe von jeweils 1000 Euro freuen. Mit diesen Spenden möchte die GKG Bamberg zur wichtigen Arbeit dieser Vereine in der Region beitragen. red