Das Dreikönigssingen 2021 eröffnet Erzbischof Ludwig Schick am Mittwoch, 30. Dezember, um 14 Uhr mit einer Wortgottesdienstfeier aus dem Bamberger Dom. Die Sternsinger kommen in diesem Jahr aber nicht aus dem gesamten Erzbistum nach Bamberg, sondern verfolgen die Feier im Livestream auf dem YouTube-Kanal des Erzbistums.

Nach einer thematischen Einführung zum Partnerland Ukraine startet die Wortgottesfeier um 14.15 Uhr. Neben dem Erzbischof nimmt an ihr der Diözesanvorstand des BDKJ und Diözesanjugendpfarrer, Norbert Förster, teil: "Die Aktion Dreikönigssingen fällt nicht aus. Schließlich brauchen die Kinder in aller Welt auch 2021 die Hilfe des Kindermissionswerks und gerade in der Pandemie die Haushalte bei uns den Segen Gottes."

Alternativen gefunden

In den Pfarreien der Seelsorgebereiche haben die Kinder und Jugendliche n mit den Verantwortlichen Ideen entwickelt, den Segen ohne Kontakt zu den Menschen zu bringen. Beispielsweise liegen in manchen Kirchen kleine Päckchen mit Weihrauch und gesegneter Kreide, die mitgenommen werden können. Andere Pfarreien werfen den Segen auf Bestellung in den Briefkasten.

Das Kindermissionswerk hat die Aktion Dreikönigssingen verlängert. Die Spendenaktion läuft 2021 bis zum 2. Februar. Den Livestream finden Interessierte heute, Mittwoch, 30. Dezember, unter www.youtube.com/erzbistumbamberg. red