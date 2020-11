Einige Rehe waren in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wieder auf den Straßen unterwegs. Drei Tiere verursachten Unfälle. Wie die Polizei Bad Kissingen berichtet, erfasste auf der Kreisstraße KG 2 von Maßbach nach Volkershausen der Pkw einer Autofahrerin am Dienstag, kurz vor 19 Uhr, ein Reh, das von rechts nach links die Fahrbahn überquerte. Am Fahrzeug entstand durch die Kollision ein Schaden von circa 2000 Euro. Knapp dreieinhalb Stunden später protokollierten die Beamten den nächsten Wildunfall. Gegen 22.20 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem Pkw auf der Ortsverbindung von Münnerstadt nach Reichenbach unterwegs, als ein Reh von rechts auf der Fahrbahn sprang. Das Auto erfasste das Tier, das durch den Aufprall getötet wurde. Am Fahrzeug wurde die Front beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Auch ein weiteres Reh überlebte am Mittwochmorgen die Kollision mit einem Auto nicht. Gegen 6.30 Uhr "erwischte" auf der Staatsstraße St 2281 von Rothhausen in Richtung Maßbach ein Pkw das Tier, das von links nach rechts die Fahrbahn überqueren wollte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert. pol