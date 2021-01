Einen leichten Rückgang bei den Corona-Zahlen meldet das Landratsamt Bamberg am Montag. Von 1682 Infizierten am Vortag von Silvester ging es auf nunmehr 1614 Fälle in Stadt und Landkreis Bamberg zurück. In diesen fünf Tagen starben drei weitere Menschen an oder mit dem Covid-19-Virus. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 130 Todesfälle in der Region registriert. Seit 30. Dezember kamen 155 neue Infektionen hinzu, 216 Menschen sind wieder genesen.

Infizierte pro Kommune

Altendorf 19 Bamberg 675 Baunach 16 Bischberg 33 Breitengüßbach 23 Burgebrach 71 Burgwindheim 6 Buttenheim 42 Ebrach 29 Frensdorf 27 Gerach 9 Gundelsheim 13 Hallstadt 39 Heiligenstadt 31 Hirschaid 78 Kemmern 15 Königsfeld 2 Lauter 2 Lisberg 8 Litzendorf 43 Memmelsdorf 52 Oberhaid 27 Pettstadt 7 Pommersfelden 18 Priesendorf 9 Rattelsdorf 40 Reckendorf 12 Scheßlitz 41 Schlüsselfeld 36 Schönbrunn 9 Stadelhofen 8 Stegaurach 45 Strullendorf 59 Viereth-Trunstadt 10 Walsdorf 17 Wattendorf 1 Zapfendorf 42 Gesamt Stadt/Land 1614 Quelle: Landratsamt Bamberg Stand: 4. Januar 2020