Bedingt durch den ersten Lockdown im Frühjahr 2020 musste das alljährliche Vorspiel für den 16. Ruckdeschelpreis des Förderverbands der städtischen Musikschule auf den 17. Oktober 2020 verschoben werden. Da durch die Fortsetzung des Lockdowns auch eine offizielle Preisübergabe nicht stattfinden kann, hat die Stadt Kulmbach die Namen der Sieger nun auf dem Weg einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Schutz- und Hygienemaßnahmen konnte die Jury den sehr guten Vorträgen im Musiksaal der Städtischen Musikschule folgen. Aufgrund der vielen bemerkenswerten Darbietungen fiel den Juroren - Anja Gimpel-Henning, Brigitte Rüger-Braun, Birgitta Schultheiß, Nicole Hall, Margit Ruckdeschel, Ingo Hahn und Harald Streit - eine Bewertung nicht leicht.

Vier von sieben

Von den sieben Teilnehmern setzten sich schließlich Henriette Gollner (Klarinette) und ihre Schwester Clara Gollner (Cello) als Duo sowie Maya Häublein am Klavier und Simon Schmidt an der Posaune durch. Stepan Zemlianukhin (Klavier) erhielt den Sonderpreis.

"Im Namen der Stadt Kulmbach darf ich allen Preisträgern herzlich zu dieser herausragenden Leistung gratulieren. Unsere Musikschule mit ihren hochqualifizierten Lehrkräften hat es trotz aller coronabedingten Einschränkungen möglich gemacht, die Jungen und Mädchen adäquat zu unterrichten und auf das Vorspiel vorzubereiten. Dafür möchte ich mich bedanken, und ich drücke die Daumen, dass der Musikunterricht zeitnah wieder in altbewährter Form stattfinden kann", erklärte Oberbürgermeister Ingo Lehmann. Musikschulleiter Harald Streit dankte dem Förderverbandsteam und insbesondere Margit Ruckdeschel für die Auslobung und Durchführung des alljährlichen Wettbewerbs. Auch den Lehrkräften Thomas Schimmel, Renate von Hörsten, Rebecca Ankenbrand, Ulrike Gossel und Rainer Streit dankte er für ihre hervorragende Arbeit an der Musikschule.

Alle Preisträger sind nun wieder online am Üben, nachdem sie zeitweise nach der Sommerpause den Präsenzunterricht besuchen konnten. Sie sollen mit den zukünftigen Preisträgern noch in würdigem Rahmen öffentlich vorgestellt werden. "Ein fester Termin ist aufgrund der derzeitigen unsicheren Corona-Lage, allerdings noch nicht fixiert", so OB Ingo Lehmann. red