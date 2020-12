Der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung hat die Förderung von drei Projekten in Gesamthöhe von 10 370 Euro in der Region Bad Kissingen beschlossen. Das teilte der unterfränkische SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib in einer Pressemeldung mit, der seit 2013 Mitglied des Stiftungsrates ist.

5500 Euro erhält demnach die katholische Kirchenstiftung Thundorf für die Erneuerung der Schiefereindeckung am Kirchturm St. Matthias in Theinfeld (Gemeinde Thundorf). Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 84 511 Euro. 3830 Euro fließen für die Fassadensanierung eines Anwesens in der Bahnhofstraße in Hammelburg. Mit 1040 Euro wird die Restaurierung eines Hoftores in der Volkershausener Straße in Maßbach bezuschusst. Auch Staatssekretärin Anna Stolz (Freie Wähler) begrüßt in einer Pressemeldung die Entscheidung des Stiftungsrates, auch kleine Maßnahmen zu unterstützen und so die Vielfältigkeit der Denkmäler in Franken zu erhalten. red