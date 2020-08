Momentan zählt der Verein insgesamt 71 Mitglieder, davon 25 aktive Sänger, diese Zahlen wurden bei der Jahreshauptversammlung des MGV Liederhort Ebenhausen genannt, die kürzlich stattfand.

13 Auftritte

1. Vorsitzender Stefan Istvan trug seinen Jahresbericht für 2019 vor. Im Anschluss berichtete Dirigent Edgar Sauer über das abgelaufene Jahr. Es konnten im Jahr 2019 immerhin drei neue Sänger dazugewonnen werden. Er hoffe, dass mit einem "weiter so" und viel Spaß die Arbeit so fortgeführt wird. Kassier Herbert Distler legte das Kassenwesen offen. Nach seiner Entlastung berichtete der Schriftführer über die Aktivitäten des letzten Jahres. Es galt 17 Termine wahrzunehmen. Es wurden 13 Auftritte an den verschiedensten Orten, Kirchen, Altenheimen usw. absolviert. Und es gab 41 Chorproben plus drei Sonderproben.

Ehrungen in anderem Rahmen

Die Ehrungen von langjährigen Sängern und auch passiven Mitgliedern wurden schon alle durchgeführt, wenn auch in einem anderen Rahmen als geplant. Diese wurden auch in der Presse bereits veröffentlicht.

Jubiläum findet nicht statt

In der anschließenden Diskussion wurde sowohl allgemein über die momentan schwierige Lage gesprochen als auch über das diesjährige Jubiläum (90 Jahre), welches nicht stattfinden kann, und andere noch mögliche Termine.

Die Versammlung des Liederhorts Ebenhausen wurde in sehr harmonischer und positiver Stimmung und mit dem klassischen Abgesang beendet. kme