Drei unbekannte Männer sollen am Dienstag, 3. August, gegen 21.30 Uhr, einen 22-jährigen in der Reithausstraße umstellt haben. Das wurde durch einen heranfahrenden Pkw unterbrochen, der am Kreisel wendete. Die Männer flohen. Die Polizei fragt nun: Hat jemand zu dieser Zeit etwas Verdächtiges in der Nähe der Reithausstraße gesehen? Insbesondere wird nach dem Pkw-Fahrer gesucht, der dort wendete. Hinweise unter Tel.: 0971 / 71 490 . pol