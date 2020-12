Die dramatischen Bedingungen für Künstler wegen der Corona-Pandemie hat die Schloss-Weißenbrunn-Stiftung dazu bewogen, ein Artist-in-Residence-Programm ins Leben zu rufen. Dazu wurde ein Konzertfilm-Ticketverkauf für Konzerte, die im Musiksalon des Schlosses Weißenbrunn entstanden sind, initiiert. Die Stiftung bietet nach eigenen Angaben nun drei Konzertfilme an, in denen die verschiedenfarbigen Stimmen der Sängerinnen und der einzigartige Klang des Hammerflügels die Musik um 1800 lebendig werden lassen. Die Stiftung hatte den israelischen Filmemacher Yoél Culiner engagiert, der für jedes Lied-Duo einen eigenen Konzertfilm kreiert hat. Diese Filme können auf der Internetseite der Stiftung erworben werden. Durch den Verkauf werden die Künstler in diesen schwierigen Zeiten unterstützt: 50 Prozent der Einnahmen gehen direkt an die Musiker, und die andere Hälfte fließt in Stipendien für weitere Artist-in-Residence-Programme der Schloss-WeißenbrunnStiftung. Weitere Informationen zu den Konzertfilmen aus dem Schloss gibt es im Internet unter www.schloss-weissenbrunn.de/konzertfilme oder unter Telefon 09531/9448662. red