Am frühen Dienstagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr versuchten drei unbekannte Kinder die Beifahrertüre eines schwarzen Renault Clio in der Pödeldorfer Straße zu öffnen. Obwohl dies offensichtlich misslang, entstand Sachschaden von etwa 800 Euro. Dieb und Detektiv landen im Schaufenster In einem Sportgeschäft im Hafengebiet wollte ein 16-Jähriger einen Jogging-Anzug Euro stehlen. Als der junge Mann am Ausgang vom Detektiv angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten und schlug diesen mit Fäusten, so dass beide in die Auslage eines Schaufensters stürzten. Der Langfinger konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Unfallveruracher sucht das Weite In der Nürnberger Straße wurde zwischen Dienstagabend, 23 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, der linke Seitenspiegel eines geparkten grauen Suzuki abgefahren. Der unbekannte Unfallverursacher suchte das Weite. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. pol