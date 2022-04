In der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg findet am Sonntag, 3. April, ein Bigband-Dozentenkonzert als Benefizveranstaltung zugunsten der Kirche Kloster Altstadt statt. In der Welt der Bigband-Musik ist für jeden etwas dabei, ob Swing, Latin- oder die neuere Pop- und Jazz-Musik, heißt es in der Mitteilung der Musikakademie. Beginn des Konzertes ist um 15 Uhr im Großen Saal. Die Leitung der Veranstaltung hat Kuno Holzheimer. sek