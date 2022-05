Die "Rama Dama" Flursäuberungsaktion im Stadtteil Albertshausen fand am 23. April statt und wurde durch die Albertshäuser Ortsvereine organisiert. So fanden sich 33 Kinder, Jugendliche und Erwachsene um 9 Uhr am Kindergarten ein. Nach kurzer Einweisung starteten die Dreiergruppen mit Traktoren und Anhänger.

Als Unrat-Schwerpunkt erwies sich auch in diesem Jahr wieder Staatsstraße 2291 mit ihren drei Rastplätzen. Bis über 50 Meter in den angrenzenden Wald hinein fanden die Helfer hier neben haufenweisen Lebensmittelverpackungen, Dosen und Flaschen auch allerlei Sperrmüll, Bauschutt und Reifen. Nach gut zwei Stunden waren die Albertshäuser Flure gesäubert und die Helfer konnten stolz auf einen halben Container Unrat blicken. Anschließend warteten auf die Helfer eine Stärkung und der Ausklang der gelungenen Aktion am Sportplatz. Die Verpflegung stifteten die Jagdgenossen. red