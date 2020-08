"Dorfrocker" machen Musik im Seestadion

Die "Dorfrocker" aus Kirchaich machen im Rahmen ihrer deutschlandweiten Heldentour auch Station in ihrem Heimatlandkreis. Markus, Tobias und Philipp Thomann kommen am Freitag, 14. August, und Samstag, 15. August, in das Seestadion des FC Sand und wollen unplugged mit ihren Hits die beiden Abende zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Zuschauer machen. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Karten gibt es im Online-Shop der "Dorfrocker" (www.dorfrocker-shop.de). Foto: pr