Auch in diesem Jahr dürfen sich Besucher von Frankenbrunn über eine farbenfrohe Osterdekoration auf dem Dorfplatz freuen, wie der Verein für Gartenbau und Landespflege Frankenbrunn informiert. Die Mitglieder banden die traditionelle Osterkrone, die in den Kirchenfarben gelb und weiß geschmückt wurde. Ebenso richteten sie die "Eierwerkstatt" mit ihren vielen bunten Eiern und Blumen sowie lustigen Osterhasen her. Auch der Brunnen am Feuerwehrhaus bekam mit zwei großen bunten Holzeiern und einem bunten Schriftzug den nötigen "Farbklecks" zum Osterfest. Text und Foto: Christiane Vorndran-Lieb