Marktleugast/Grafengehaig - Da zurzeit die Brandgefahr sehr hoch ist, haben sich die Marktgemeinden Marktleugast und Grafengehaig dazu entschieden, vorübergehend offene Feuerstätten im Freien, insbesondere Lagerfeuer, Sonnwend-/Johannisfeuer und Feuerstellen zu verbieten. Das Risiko, dass sich das Feuer wegen der Trockenheit unkontrolliert ausbreitet, ist zu groß.

Die katholische Gemeinschaft Marktleugast wird deshalb zwar kein Johannisfeuer abbrennen, dennoch findet um 18.30 Uhr der Jugendgottesdienst in der St.-Bartholomäus-Kirche statt. Im Anschluss wird am St.-Martins-Heim bei Getränken, Pizza und Fischbrötchen gesellig gefeiert. Auch die Feuerwehr Steinbach wird ab 19.30 Uhr ein kleines Dorffest mit Getränken, Knack- und Bauernwürsten am Dorfgemeinschaftshaus abhalten. Auf das Abbrennen des Johannisfeuers muss leider verzichtet werden.

Die Feierlichkeiten des Frankenwaldvereines Neuensorg finden ebenfalls ab 18 Uhr ohne Sonnwendfeuer statt. Komplett abgesagt ist jedoch das Sonnwendfeuer der Feuerwehr in Grafengehaig. red