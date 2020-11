Im Rahmen der Dorferneuerung Theisenort soll noch in diesem Jahr mit dem Ausbau der Gypsmühlstraße in Theisenort begonnen werden. Jedoch werden heuer keine größeren Leitungs- und Straßensanierungsarbeiten mehr durchgeführt. Vielmehr soll zunächst am Straßenende eine Wendeanlage verwirklicht werden. Auch die für die Bauphase notwendige Notzufahrt wird noch erstellt.

Im nächsten Jahr soll dann der Straßenbau mit Leitungsertüchtigungen über die Bühne gehen. Dann können die bekannten Defizite der Verkehrssituation dauerhaft bereinigt werden. Der frostsichere Straßenaufbau wird analog zu den bereits gebauten Verkehrsanlagen der Dorferneuerung geplant. Als äußere Randbegrenzungen werden Granitbordsteine verbaut. Die Seitenbereiche bzw. Schrammborde werden mit Granitkleinsteinpflaster gestaltet.

Die Ausbaulänge der Gypsmühlstraße beträgt circa 300 Meter. Die Ausbaubreite beträgt 4,25 bis 4,50 Meter. Einschließlich Wendeanlage werden circa 1400 Quadratmeter neue Straßenverkehrsfläche im Vollausbau entstehen. Die Maßnahme umfasst Straßenbau, Kanalbau und allgemeinen Tiefbau Gypsmühlstraße, die Erneuerung der Trinkwasserversorgung (Markt Küps) und die Glasfaserversorgung mit FTTB-Ausbau (Markt Küps).

Als Ergebnis der Ausschreibung stellte sich das Sonneberger Bauunternehmen STL Sonneberg GmbH mit einer Bruttosumme von 556 263,31 Euro als wirtschaftlichster Anbieter heraus. Der Vergabeanteil des Marktes Küps - losgelöst vom Hauptangebot - für Sanierung der Trinkwasserleitung einschließlich der Kanalhausanschlüsse und einer Verlegung von Leerrohren für die Glasfaserversorgung schlagen mit Kosten in Höhe von brutto 82 453,58 Euro zu Buche. Auch die Straßenbeleuchtung wird auf LED umgestellt und neu verbaut. Bürgermeister Bernd Rebhan stellte beim Bauanlauftermin in Theisenort mit Freude fest, dass mit dem Angebot der Firma STL die Sanierung der Gypsmühlstraße zu guten Preisen möglich und fast eine Punktladung zu den Kostenberechnungen gelungen sei. Das Gemeindeoberhaupt dankte dem Amt für Ländliche Entwicklung, welches durch seine 90-prozentige Förderung dieses Projekt sowie den anschließenden Ausbau der Krebsbachstraße möglich gemacht habe. Den Anliegern dankte er, weil die Schaffung der Wendemöglichkeit erst durch das Entgegenkommen der Grundstückseigentümer möglich wurde. red