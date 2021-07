"Die Jungen Coburger (JC) formieren sich neu: Doreen Scholz und Stadtrat Maximilian

Forkel führen die Wählergruppe gemeinsam in die Zukunft", teilt die Wählervereinigung mit.

Unter strenger Einhaltung der erforderlichen Corona-Richtlinien haben sich die Jungen Coburger, die im Stadtrat mit den Stadträten Maximilian Forkel, Kurt Knoch und Ortssprecher Stefan Reingruber vertreten sindt, zur Hauptversammlung getroffen. "Wir haben in den vergangenen Wochen einen transparenten Prozess mit dem Ziel gestartet, unsere Wählergruppe breiter und jünger in die Zukunft zu führen", sagte Maximilian Forkel. Als Ergebnis wurde Doreen Scholz der Versammlung als neue Vorsitzende vorgeschlagen. Sie wurde einstimmig gewählt. "Doreen Scholz ist genau die Richtige, wenn es darum geht, ein schlagkräftiges Team für die nächsten Jahre aufzubauen. Sie ist erst seit wenigen Jahren bei uns aktiv, hat sich jedoch bereits sehr verdient gemacht. Sie geht mit viel Entschlossenheit voran und packt an", sagte Forkel, der nun Zweiter Vorsitzender ist. Der bisherige Zweite Vorsitzende Kurt Knoch ist nun wie der Ortssprecher für Löbelstein und Seidmannsdorf, Stefan Reingruber, im Beirat der JC. red