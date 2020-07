Doppelter Grund zum Feiern beim Schachklub

Der Zweite Vorsitzende des Mitwitzer Schachklubs, Friedrich Bürger, konnte seinem Vereinskollegen und Ersten Vorsitzenden Gerhard Kohles zu dessen Ehrentag gratulieren - und dies in zweifacher Hinsicht: Einerseits feierte Kohles seinen 75. Geburtstag, zudem konnte er auf ein Vierteljahrhundert als Vorstand im Dienste der Mitwitzer Schachler zurückblicken.

Dabei, so Bürger in seiner Laudatio, sei der Vorsitzende nicht nur einer der besten Spieler der 1. Mannschaft, sondern auch bei seinen Mitspielern äußerst beliebt. Großes Engagement gepaart mit Sachlichkeit und Kompetenz zeichnen ihn aus. Zudem bilde er auch noch den Schachnachwuchs aus, was beileibe keine leichte Aufgabe sei. Bisher konnte der Vorstand den Schachklub Mitwitz mit kühlem Verstand und sicheren Händen durch alle Höhen und Tiefen der letzten 25 Jahre führen. Schöne Momente wie die Meisterschaft, aber auch bittere Erfahrungen wie der Abstieg prägten eine ereignisreiche Ära. Aufgeben allerdings war nie eine Option.

Da momentan die Corona-Pandemie allen passionierten Schachspielern zusetze - ein geregelter Spielbetrieb steht noch außer Reichweite -, schwelgte man ein wenig in Erinnerungen. Besonders gerne blickt Gerhard Kohles auf das 50-jährige Jubiläum des Mitwitzer Schachklubs im Jahr 2008 zurück. fb