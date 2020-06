Doppelter Erfolg

Doppelschlag der SG Diethard und Elisabeth Brust: Der 5. Preisflug der Reisevereinigungen Schlüchtern-Sinntal, Bad Soden Salmünster und Flieden-Neuhof stand am 13. Juni auf dem Reiseplan. Der Flug wurde um 6.30 Uhr bei gutem Wetter in Passau gestartet. 1728 Tauben der Fluggemeinschaft wurden gleichzeitig aufgelassen, um ihre Heimreise über 325 Kilometer anzutreten. Nach exakt drei Stunden und 49 Minuten schwebte der blaue Vogel mit der Ringnummer 508 am Heimatschlag in Volkers ein und wurde elektronisch registriert. Nur eine Minute später folgte schon der zweite Vogel mit der Nummer 798. Alle anderen Tauben erreichten nun nach und nach den heimischen Taubenschlag. Bei der Auswertung zeigte sich, dass die beiden schnellen Vögel aus dem "Hause" Brust sowohl den ersten als auch den zweiten Platz belegten. red