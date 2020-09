Coburg — Noble Häuser reihen sich an der Straße. Es ist ruhig, nur ab und an hört man einen Hammerschlag. Ein Mann pflastert seine Einfahrt. Und manchmal schaukelt sich ein Bus den sanften Anstieg hinauf. Die Innenstadt ist nur ein paar Minuten entfernt. Im Pilgramsroth in Coburg lässt es sich aushalten. Seit Juni leben dort Justin Kurch und Paul Schikora. Beide tragen künftig das Trikot des Bundesliga-Aufsteigers HSC 2000 Coburg. "Coburg ist eine ruhige Stadt und hat viel mehr ältere Häuser. Magdeburg hat natürlich auch schöne Ecken, aber hier gibt es mehr davon", sagt Schikora.

Der Verein hat den ehemaligen Magdeburgern Wohnungen vermittelt. Sie wohnen nur einen Abwurf voneinander entfernt. Hinter dem Haus liegen ein Spielplatz und eine Grünanlage. Kleinstadt-Idylle statt Großstadt-Hektik. Die vergangenen acht Jahre lebten er und Kurch im Internat des SC Magdeburg. Sie durchliefen die Jugend und spielten zuletzt in der Drittliga-Mannschaft. Im Sommer folgte der gemeinsame Schritt nach Coburg. Da hätte sich doch eine WG angeboten ...

"Justins Wechsel nach Coburg stand früher fest. Er hatte seine Wohnung schon gehabt und geplant, wie er sich einrichtet", erklärt Schikora. Statt zusammen in einer Wohnung wohnen die Jungprofis jetzt im selben Mietkomplex, nur fünf Haustüren voneinander entfernt. Zuletzt wohnten dort Ex-Spieler des HSC. Welche Wohnung schöner ist? "Justins", sagt Schikora, "weil er ein zweites Zimmer hat und alles besser aufteilen kann." Kurch beneidet seinen Kumpel um dessen Wohnung unter dem Dach: "Ich finde es cool, dass er ganz oben wohnt und es noch ruhiger hat. Auf der anderen Seite habe ich den Vorteil, dass ich nach einem anstrengenden Training nicht bis ganz oben laufen muss."

Die "HSC-Straße"

Beide fühlen sich in ihrem neuen Umfeld wohl - und sind nicht die einzigen HSC-Profis in der Straße. Mit Jan Kulhanek, Fabian Apfel, Pontus Zetterman und Stepan Zeman wohnen vier Mitspieler um die Ecke. Deren Gesichter kennt man in der Vestestadt. Kurch und Schikora können sich noch unerkannt in der Stadt bewegen. Aber Kontakt haben sie schon zu den Einheimischen geknüpft. So hat vor kurzem eine Nachbarin Kurch mit einer Suppe überrascht. Ein anderer hat gefragt, ob sie die Neuzugänge sind. "Wir sind eben noch nicht so bekannt", sagt Kurch.

Das könnte sich ändern. Beim Bundesligisten sollen der 21-jährige Kreisläufer Kurch und der 20-jährige Rechtsaußen Schikora den nächsten Schritt in ihren Karrieren machen. "Für mich ist der Sprung sehr groß. Ich wäre lieber ein, zwei Jahre in der 2. Liga geblieben und hätte dort gespielt", ist Schikora ehrlich, schiebt aber hinterher: "Es ist eine tolle Erfahrung, die wir sammeln werden - auch wenn wir beide wissen, dass wir am Anfang nicht die großen Einsatzzeiten bekommen. Das müssen wir uns erarbeiten, aber nur so können wir uns verbessern. Das wollen wir beide." Während für Schikora das Oberhaus völliges Neuland ist, kam Kurch schon zu vereinzelten Einsätzen in der Bundesliga. "Der Sprung ist riesig. Nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich", weiß Kurch, was auf den HSC wartet.

Vor allem dem 1,98 Meter großen Kraftpaket am Kreis werden gute Chancen auf vermehrte Einsatzzeiten zugetraut. Hat Kurch das Potential zur Überraschung im HSC-Kader? "Ich bleibe bescheiden. Ich bin Drittliga-Spieler gewesen und werde natürlich alles geben, dass wir in der Bundesliga bleiben. Mein persönliches Ziel ist es, dass ich besser werde und der Abstand zu den arrivierten Kräften kleiner wird." Noch muss sich Kurch aber hinter dem tschechischen Nationalspieler Stepan Zeman anstellen. Für Linkshänder Schikora ist die Rolle beim HSC klar definiert. Auf dem rechten Flügel ist er hinter Torjäger Florian Billek die Nummer 2. "Ich bin froh, dass ich so einen Top-Mann vor mir habe. Flo hat richtig viel Erfahrung und schon Nationalmannschaft gespielt. Von ihm kann ich viel lernen."

Während Schikora mit seiner Glückszahl 44 auf dem Trikot auf Torejagd geht, trägt Kurch die 52. "Das ist das Geburtsjahr von meinem Papa Gerd. Er ist mit Abstand mein größter Fan und zu jedem Spiel gefahren. Er unterstützt mich in allen Sachen, liest jeden Artikel, und ich dachte mir, wenn ich ihm etwas widmen kann, dann will ich die Nummer auf dem Rücken tragen", erklärt Kurch, der sich die Geburtsjahre seiner Eltern auch als römische Zahlen tätowiert hat.

Gleiche Musik, gleicher Humor

Im Alter von zwölf beziehungsweise 13 Jahren zogen sie aus Sachsen-Anhalt in die Handball-Welt. Der gebürtige Zeitzer Kurch und der Hallenser Schikora schufteten im Nachwuchs des SC Magdeburg für den Traum vom Profi-Handballer. Seit acht Jahren spielen sie in einer Mannschaft.

Sie sind gute Freude geworden, hören beide amerikanischen Rap, haben den gleichen Humor. "Wir können uns auch gut über Dinge unterhalten, wenn es einem mal nicht so gut geht. Das schätze ich an ihm", zählt Kurch die Qualitäten seines Kumpels auf. Beide gehen sich aber auch mal auf den Geist. "Wenn man verpeilt ist und Treffpunkte vergisst. Da bin ich aber genauso", sagt Kurch. Schikora nickt - die beiden sind sich eben oft einig.

Nur beruflich gehen die Pläne auseinander. Kurch setzt sein Sport-Lehramtsstudium in Bamberg fort und beginnt mit dem Zweitfach Geographie. Schikora startet an der Uni in Bielefeld ein Sportmanagement-Fernstudium. Gemeinsam lernen scheidet damit wohl aus. Ansonsten gibt es Justin Kurch und Paul Schikora aber nur im Doppelpack.