Erstmals führt im Bund Naturschutz (BN) eine Doppelspitze im Vorsitz die Ortsgruppe Neunkirchen am Brand und Umgebung an. Sie besteht aus Karin Weber aus Dormitz und Günter Schulze Vowinkel-Schwedler aus Neunkirchen am Brand.

Die weiteren Vorstandsmitglieder Dirk Petersen (Schriftführer, Kleinsendelbach), Michael Jungnickl (Kassenwart, Neunkirchen) und Holger Kotouc, Sandra Kramps, Alexander Nadler (Beisitzer, Neunkirchen), Edda Engl (Schellenberg) und Franz Löschke (Dormitz) wurden im Amt bestätigt.

Der BN-Kreisvorsitzende Uli Buchholz und die gesamte BN-Ortsgruppe bedankten sich bei Bernhard Birnfeld, der insgesamt 15 Jahre als Vorsitzender die Belange der Ortsgruppe fest im Blick hatte und nun sein Amt in jüngere Hände übergibt. Bernhard Birnfeld ist seit 30 Jahren aktiv für den BN.

Sein Wissen will er weiterhin als Beisitzer in die Arbeitsbereiche Energie und Mobilität einbringen. red