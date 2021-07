Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen veranstaltet am Donnerstag, 29. Juli, die Seniorenwanderung "Die Donnerstagswanderer". Die Wanderung von etwa 13,5 Kilometern Strecke ist anspruchsvoll und startet in Strahlungen, gewandert wird auf dem "Strahlunger". Eine Einkehr ist geplant. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am DAV-Zentrum Bad Kissingen. Fahrgemeinschaft können gebildet werden. Anmeldung: Wanderführerin Renate Arndt, Tel.: 0174/338 38 91. sek