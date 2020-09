Mit einem Heulton von einer Minute Dauer wird am Donnerstag, 10. September, um 11 Uhr in weiten Teilen Bayerns geprobt. Dieser landesweit einheitliche Probealarm findet erstmals mit einem bundesweiten Warntag statt, der künftig jährlich am zweiten Donnerstag im September sein soll.

Am gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern wird die technische Infrastruktur der Warnung in ganz Deutschland getestet. In Bayern wird das Sirenenwarnsystem getestet. Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Neben dem Sirenensignal werden, so weit vorhanden, auch andere Warnmittel, wie zum Beispiel Warn-Apps, getestet. Der Probealarm soll die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinweisen. Infos zum Probealarm, insbesondere zu den voraussichtlich teilnehmenden Gebietskörperschaften stehen auf www.innenministerium.bayern.de/sus/katastrophenschutz/warnungundinformation/sirenenundlautsprecher auch online. red