Der Don Kosaken Chor Serge Jaroff unter der Leitung von Wanja Hlibka ist am Donnerstag, 25. November, zu Gast in Bad Kissingen. Der Chor bietet einen Abend mit festlichen Gesängen der russischen-orthodoxen Kirche, als auch die Volksweisen und zauberhaften Klängen von bekannten Komponisten. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, unter www.badkissingen.de/events oder per E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Es gilt FFP2-Maskenpflicht und 2G. Foto: Wanja Hlibka