Zum Thema "Kritik an Seenotrettung: Pfarrer verlässt Gemeinde": Als kleiner Pfarrer in der Provinz legt man sich besser nicht mit den Würdenträgern der eigenen Kirche an. Die Formulierung, Pfarrer Matthias Dreher aus Nürnberg verlässt seine Pfarrstelle in Nürnberg, erinnert unwillkürlich an Don Camillo im legendären Film "Don Camillo und Peppone".

Don Camillo hatte sich mit seinem Bischof aus der nächstgelegenen Provinzhauptstadt angelegt, wurde von diesem Würdenträger exiliert und musste seinen Posten als Pfarrer in der lieblichen Poebene räumen, um in einem unwirtlichen, gottverlassenen Kaff hoch in den Abruzzen seinen Dienst zu tun. Pfarrer Matthias Dreher hatte es gewagt, seinen höchsten Vorgesetzten, Bischof und Vorsitzenden der gesamten deutschen EKD-Synode, inhaltlich zu kritisieren, dem einerseits seit Jahren die Mitglieder scharenweise aus den Kirchen davonlaufen, der aber andererseits seinen ganz persönlichen Vorlieben frönt, u.a. sich als bischöflicher Reeder und Retter mit dem Anmieten von Schiffen für die Seenotrettung in Presse- Funk und Fernsehen darzustellen.

So wurde hier über den nachgeordneten Regionalbischof veranlasst, dass Pfarrer Matthias Dreher-Camillo "im gegenseitigen Einvernehmen" seinen Schreibtisch als Seelsorger vor Ort in Nürnberg räumt und sich künftig mit den überragend wichtigen "allgemein-kirchlichen Aufgaben" zu beschäftigen hat.

Man muss kein Arbeitsrechtler sein, um zu wissen, was sich bei der Aufgabe eines langjährigen Arbeitsplatzes hinter der Formulierung "im gegenseitigen Einvernehmen" verbirgt.

Wolfram Salzer

Neustadt bei Coburg