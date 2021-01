Das Bayerische Fernsehen zeigt am Dienstag, 26. Januar, um 22.50 Uhr den ersten Teil einer Dokumentation mit vorbildlichen Bauten - auch aus Oberfranken. Die zweiteilige Dokumentation wurde vom BR anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Bayerischen Architektenkammer produziert. Die ersten Folge zeigt Beispiele neuerer Architektur in Nordbayern - darunter die Neugestaltung der Ortsmitte von Litzendorf - ein viel gelobtes und sehr gelungenes oberfränkisches Projekt mit oberfränkischen Architekten (H2M Architekten aus Kulmbach). Auch Marion Resch-Heckel kommt als Vizepräsidentin der Bayerischen Architektenkammer zu Wort. Der zweite Teil der Dokumentation "Bauen für die Zukunft" wird am 2. Februar um 22.55 Uhr ausgestrahlt mit Projekten aus Schwaben, Oberbayern und Niederbayern. Beide Filme sind ab Ausstrahlung in der BR-Mediathek https://www.br.de/mediathek/ zu finden. red