Fragen eines nachdenklichen Franken, frei nach B. Brecht A lso die Gschichd, wie wu ich eich heid derzell, is widder amoll vo mein Freind Heiner, der wu a echder Frank is , und vo seine Schdammdischbrieder. Die ham alle a schwere Zeid hinder sich mid derer Corona und ihrer Ebbidemie. Obber die ham dees alle ganz gud ieber-schdandn und vor allm hodd si kaaner vo dennern angschdeggd mid den Virus und kaaner hodd in der Quarandäne gmissd. Iä glabbd goär nedd, wos do noch a boör Wochn drin in dennern ihrer Lieblingswärdschafd bein Hellers Hans zu derzälln gebn hodd!

Am Anfang, wie die sich zern erschdn Moll widder gsäng ham, hamm sich die fasd goär nimmer kennd: zer erschd wecher die maskierden Gsichder. Do hädden die eichendli aa an der Foosernachd su rumlaafn kenna. Die masdn hodd mer wecher die Masgn nedd erkennd und dann is aa nu aufgfalln, däss jeder zweide a Baichla in derer Wärdsschdumm mid reibrachd hodd. Des hassd, däss die äldern Herrn ganz schee zugleechd ahm, an Alder, Scheenheid und aa an Gwichd. A boär hodd mer aa fasd nimmer kennd, wall die seidn Friehjoär nimmer bein Booder woärn und ausgschaud ham wie der Rübezahl in die Märchenbiecher vo di Kinner.

Lauder Fregger

A aanziche Ausnahma hodds do gebn: der Buudzn, den wu in Herziaura jeder kennd und der wu aa arch schboäsam is, der hodd si sei scheena Hoär roo-schneidn lossn, als wenn der morgn zärn Barras, also zer Bundeswehr, einzuugn werd. Die Wengsden ham dees obber miedgrichd, wall der Rudi, wie der wärgli haaßn dud, aa in Wärdshaus immer a Kabbn aufhodd, - a Kabbn in grien und weiß vo die Färdder odder a Kabbn vo irgend aaner Firma mid derer ihrer Werbung drauf, wall die hald neggs kosden dud! Und wie der Hennes gfroochd hodd, ob der Rudi füä seine Kinner schbooärn muss, hodd der Rudi neer "Maulaff" drauf gsochd und sei dridds Seidla ausdrungn.Obber mid den Wärdla "Maulaff" hamm miä soford an Iebergang ghabd zu den "oberfrängischn Word des Jahres", nemli "Fregger". Jeder vo die Schdammdischbrieder hodd doo derzu a Gschichdli gwissd, wenn und warum zer ihn aa scho amoll aaner "Fregger" gsochd hodd. Und dann is aufzälld woärn: A Freggerla is a klaaner Fregger, wu nu in Kinnerwoogn sidzd oder in der Kinnerschull gedd, wu heid obber Kida hassd. A scheener Fregger muss nedd unbedingd a scheener Mensch sei, obber scho a weng a Fregger. Dann gidds bei uns in Frangn und nedd neer in Oberfrangn aa nu den "großen Fregger" odder an "elendn Fregger". Wobei der "elende" Fregger goär nedd "elend", also armseeli odder moocher, ausschaua muss. Naa, in Frangn is "elendi" oder "elend" suvill wie durchdriebn, also hald aaner, der wus fausd-digg hinder die Ohrn hodd. Obber jeder hodd gwissd, wos doodermid gmaand is.

"A bleeder Fregger" macht ofd Widsli odder redt die annern a wenig bleed ah! Und dann hodd nu aaner, den wu amoll a Hindla, also a klaaner Hund, ins Baa zwiggd hodd, gsochd, däss mer bei uns aa nu an "Hunds-Fregger" kennd.

"Schnalln" odder "Dolln"?

Und wie mir su schee gwaafd ham, do sänn aa nu annere Vorschleech füä des frängische Word des Jahres vo unsere Schdamdischbrieder kumma. Aaner hodd gmaand, däss mer ja aa amoll an Weiber- odder Madlasbegriff auswähln kennerd und däss mir do an den Schdammdisch beschdimmd do aa gude Eifäll heddn. Aaner, den wu neili erschd sei Schdernla dervo gloffn is, hodd gmaand, däss sei Lieblingswort füä die Langhoärerdn und Aufgedaggelden des Word "Schnalln" is. Obber des hodd unsern Schdammdisch-Chef Heiner nedd gfalln.

"Wie wärs denn mid den Werdla ,Dolln‘, des sochd mär doch aa su gern bei uns in Frangn?" Und doo ham miä dann a ganz scheene Underhaldung ghabbd, wall a jeder doo wos gwissd hodd zer derer "Dolln". Aaner hodd gmaand, däss sei Nachbari a "bleeda Dolln" is, wall die "Dolln" zer bleed is, Grüß Godd zer soogn, und wall die zwoär a diggs Audo vo ihrn Aldn fährd, obber zer bleed is eizerbargn.

Und su hodd a jeder am Schdammdiesch wos gwissd zer den Begriff Dolln, obber des woär hald, wie der Heiner, der wu ja aa a weng a Bildung hodd, gmaand hodd, alles zer negadiv, also zer schlechd, wall doch die Weiber aa manchsmoll wos Guds an sich ham, su hodd der Heiner gmaand. Do hodd aaner von Nachbardisch mid aaner Masgn in Gsichd, wu mer nedd kennd hodd, rieber-gschriea an unsern Schdammdisch "Maadlersschmegger"!

Obber wall des a Reigschmegder woär, hodd der Heiner des einfach ieberheerd und hodd gsochd: "Do dud mei fei deä Oäsch weh, wenn ich siech und heer, wie schwer mer si dud, bei die Weibsbilder a gscheids Schimpfword zer finna!" Und wos maand iä do der zu?

Iä sechd scho Froogn ieber Froogn!

Klaus-Bedä