"Do dud dä fei deä Oäsch weh"

Fragen eines nachdenklichen Franken, frei nach B. Brecht

A lso, die Gschichd, die wu ich eich drods den ganzen Corona-Zeich heid derzelln will, is widder amoll vo mein Freind Heiner, der wu a echder Frank is. Der Heiner und meine ganzn Schdammdischler und iech, mir ham uns ja seid mindesdens 30 Joär immer amoll widder in unserer Lieblingswärdschafd drin bein Hellers Hans an Schdammdisch droffn. Obber seid den 3. März woärs goar nimmer su schee wie frieher - und dees alles wecher den bleedn "Corona".

Zer erschd ham mir glabbd, däss die ganze Weld schbinnd, wall alle su a Gscheiß wecher den Virus gmachd ham, wu den Madles-Nooma "Corona" hodd. Obber ball ham mir alle gmergd, däss mer des ernsd nehma muss, wie alles, wos an Madlesnooma hodd. Wenn mir in des Wärdshaus nei sän, ham mir uns eds in a Lisdn eidroogn missn, mid Nama, Geburdsdadum und lauder su a Woär , obwohl mir bein Heller scho seid Menschengedengn derham sen und er an jedn vo uns in- und außerwendi kennd. Die Bludgrubbn und die Adress ham mir angebn missn und on an Diesch ham mir eds zer verd hoggn missn, wu sunsd zeäh bis zwelf vo uns ghoggd sen. Do woär die ganze Schdimmung im Aamer, odder wie mir in Frangn soogn: im Oä...! Vorbei woärs mid der Schdammdischherrlichkeid!

Wenn aaner zern Hennes odder zern Buudzn wos soogn gwelld hodd, hodd er iebern Diesch bläägn missn und die Andword woär: "Ich hobb diech nedd verschdanna mid deiner bleedn Masgn!" Des End von Lied woär: däss die masdn zern Frühschobbn hechsdens zwaa schdadds vier odder fünf Seidli drungn ham! Doo kann doch ka Schdimmung aufkumma - "keine Schangs", hodd doo der Heiner gsochd!

A boär vo uns, wu begeisderde Roodfohrer sänn, der Bademeesder aus Aue, der Chef vo die Taubnzichder und Veechler vo der Nudzung, der wu Amoll der besde Sanidäder vo Herziaura woär, der Buudsn von der Goedeschdrass und mei Freind Heiner und iech, mir ham dann beschlossn, däss mer in derer Corona-Zeid aa amoll a Fohroddur machen kennerd. Do senn mir dann zer aaner Dour auf Forchheim gschdard.

Bsondre Sehenswürdichkeidn

Obber wall in Frangn a jeder alles waaß und vor alln besser waaß, ham si die Heller-Fäns neer dreimoll verfohrn und ham si des Bier in Forchheim schmeggn lassn. Auf dennern Keller woäs aa su arch schee, fasd wie bei uns draußn in Weiherschbach. Aa scheene Waggerli hodds do gebn und do hadd dann aaner vo dennern Rodfoorer zu der aan, die wu den su arch gud gfalln hodd und immer rieberblinseld hodd, gsachd: "Forchheim is fei arch schee. Gib's do außer dir aa nu annere Sehenswürdichkeidn?"

Und scho is dann a scheene Underhaldung aufkumma, su a richdiche Völgerverschdändichung wie frieher bein Hellers Hans. Und zwaa vo uns Herziaurier, denner ihrn Nooma wu ich nedd verroodn derf, wall die sunsd Ärcher derham kriegn, senn eds ganz vernarrd in Forchheim und wolln ball widder auf die Forchheimer Keller foärn!

A Schlengerer ieber Memba

Naja, wall ka Annafesd woär, sen mir aa widder gud in Herziaura ankumma, ohne Rausch und ohne Unfall und ohne sich zu ver-foärn! Obber walls su arch warm woär, ham mir dann nu an Schlengerer ieber Memba (= OBERMEMBACH für Preußen und andere "Hereingeschmeckte") gmachd, wu mir ja aa a Hafdn Leid kenna und wu aa immer a Mordsschdimmung und a Gaudi is. Do hodd aaner von Nebndiesch, des woär a Breiß, derzelld, däss er su gern widder amoll auf Maijorca mecherd und hodd derzelld, däss sei Heidemarie in ledsdn Joär, wie si in den warma Wasser im Meer woär, zu ihrn Auchenschdern gsochd hodd: "Schau her, wie mich die Wellen küssen!" Obber dann hodd er an großen Ärcher grichd, wall er drauf gmaand hodd: "Ja ja - und danach brechen sie dann!" Und des hodd die Heidemarie woärscheinds falsch verschdandn, wall die danooch mid ihm glodsd hodd!

Des woär eds a scheener Abschluss vo derer Radfoärd. Und wie miä in Herziaura woärn, hodd der Heiner gmaand: "Do dud mer fei deä Oäsch weh, wenn die Leid in die Corona-Gebiede foärn missn, wus doch bei uns in Frangn mindesdens aa su schee is und wu ka Corona nedd is!" Wos maand iä do?

Iä sächd scho, Froogn ieber Froogn!

Klaus Bedä