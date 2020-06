DLRG Küps auch ohne Schwimmbad aktiv

"Für eine saubere Marktgemeinde" - unter diesem Motto hat die DLRG-Jugend Küps eine Säuberungsaktion durchgeführt. Mehr als 40 Teilnehmer machten sich in Kleingruppen auf und säuberten ihre Lieblings-Spazier- und -Fahrradwege. Dabei fanden sich nicht nur in der Gemeinde Küps mit ihren Ortsteilen freiwillige Helfer. Die Werbung für diese Umweltaktion ist sogar über die Gemeindegrenzen hinausgeschwappt, wodurch sich auch Teilnehmer aus Weißenbrunn, Neuses und Gundelsdorf angemeldet hatten.

Am frühen Morgen bekamen alle Mitstreiter Besuch von der DLRG und erhielten Müllsäcke, Arbeitshandschuhe und ein Lunchpaket. So konnten alle von zuhause aus zu ihren Lieblingsrouten starten. Waren die Gruppen fertig, wurden die vollen Müllsäcke wieder abgeholt.

Um die Entsorgung kümmert sich wie jedes Jahr der Bauhof Küps. Neben Glasflaschen, Einweggetränkebehältern und zahlreichen Zigarettenstummeln fanden die Müllsammler die ein oder andere kleine Kuriosität, wie Matratzenteile oder einen Taschenrechner.

Hintergrund der Aktion ist die entfallene Flusssäuberung, welche die DLRG-Jugend Küps jedes Jahr im April entlang der Rodach in Küps durchführt. Wie so viele andere geplante Aktivitäten musste diese Aktion angesichts der Corona-Pandemie abgesagt werden. Da die Jugendarbeit aber eine Pflichtaufgabe der Hilfsorganisationen ist und zudem von der Landesregierung empfohlen wird, sich in der momentanen Situation viel im Freien zu bewegen, hat es sich der Jugendvorstand zur Aufgabe gemacht, den Kindern und Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen ein geeignetes Angebot zu machen.

Die DLRG-Jugend Küps bedankt sich bei allen, die mitgeholfen und damit für eine saubere und liebenswerte Marktgemeinde gesorgt haben. red