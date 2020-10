Seit zehn Jahren bietet das Zweiländermuseum Rodachtal Erlebnisnächte für Kinder zu Themen der regionalen Geschichte an. 16 Kinder waren es dieses Mal, die an einem Freitagabend mit Rucksäcken, Isomatten und Kuscheltieren zum Pfarrberg in Streufdorf marschierten. Die Teilnehmerzahl musste aufgrund der Corona-Situation leider reduziert werden. Deshalb blieben auch dieses Mal wieder etliche Kinder auf der Warteliste.

Als alle Teilnehmer ihre Schlafplätze im Museum eingerichtet hatten und die Verpflegungsbeutel in den Rucksäcken verstaut waren, wanderte die Truppe los in Richtung Bedheim. Das Wetter spielte zum Glück mit und sogar ein herrlicher Sonnenuntergang begleitete den Weg. Im Schloss Bedheim erwarteten bereits Astrid Rühle samt Hund Jacko und Familie die Kinder. Die Schlossherrin führte die Schar in die stuckgeschmückten Räume. Sie erzählte von ihrem Onkel Hugo (Rühle von Lilienstern), der sich schon im Alter der teilnehmenden Kinder für archäologische Ausgrabungen interessierte. Mit seinen Freunden begann er in der Umgebung und im Gleichberggebiet zu buddeln und hatte auch das Glück, später einige sehr bedeutende Stücke zu finden, so zum Beispiel den Liliensternus (früher auch Halticosaurus), die "springende Echse". Er war ein mittelgroßer Dinosaurier, der im heutigen Deutschland lebte. Der Raubsaurier wurde nach Hugo Rühle von Lilienstern benannt, der am 1. August 1934 ein paläontologisches Museum in den Nebengebäuden seines Schlosses in Bedheim eröffnet hatte, in dem auch die kurz zuvor entdeckten Saurierfunde vom Gleichberg bei Römhild gezeigt wurden. Das Museum wurde 1969 aufgelöst, die Funde befinden sich heute im Museum für Naturkunde (Berlin). Einige kleinere Fundstücke sind auch im Naturkundemuseum in Schleusingen zu sehen.

Die Kinder stellten viele Fragen und auf alle wusste Astrid Rühle eine kindgerechte Antwort. Danach durften die Teilnehmer auf Expedition durch vier Etagen von Kellerräumen unter dem Schloss gehen. Nicht allen war das ganz geheuer und bange fragten einige, ob es denn hier auch ein Schlossgespenst gebe. Ganz ausschließen wollte das keiner...

Im wunderschönen Schlossgarten neben dem Gartencafé hatte die Straufhainer Feuerwehr bereits ein kleines Lagerfeuer entfacht, über dem die Kinder ihre Würstchen braten konnten. Zum Schlafplatz nach Streufdorf ging es dann später mit den Feuerwehrautos durch die Nacht - auch dies ein ganz besonderes Erlebnis für die Kids, teilt das Zweiländermuseum mit. red